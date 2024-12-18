Мир кровли, магазин
город: Ногинск
Район: Богородский городской округ
Адрес: Промплощадка 1, ст6/1
Индекс: 142402.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒916‒119‒20‒61
Сайт: http://valmikrov.ru
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк