Мир кровли, магазин строительных материалов

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Дорожная, 17л

Индекс: 394038.0

Телефон: +7 (473) 263‒18‒35

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк