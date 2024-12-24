Мир кровли, магазин строительных материалов
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Дорожная, 17л
Индекс: 394038.0
Телефон: +7 (473) 263‒18‒35
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк