Мир кровли, офис
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: проезд Яблочкова, 6 ст1
Индекс: 390023.0
Телефон: +7 (4912) 24‒93‒53
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://mir-krovli62.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду