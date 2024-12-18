Мир кровли, офис

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: проезд Яблочкова, 6 ст1

Индекс: 390023.0

Телефон: +7 (4912) 24‒93‒53

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mir-krovli62.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду