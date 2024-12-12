Мир кровли, торгово-производственная компания
город: Ишимбай
Район: Ишимбайский район
Адрес: Блохина, 6а
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒360‒19‒04
Сайт: http://profil555.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт