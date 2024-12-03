Мир кровли, торгово-производственная компания
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: Южный переулок, 8
Индекс: 390011.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒920‒960‒64‒16
Сайт: http://ryazan.mirkrovly.org
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты