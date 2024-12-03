Мир кровли, торгово-производственная компания

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Южный переулок, 8

Индекс: 390011.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒920‒960‒64‒16

Сайт: http://ryazan.mirkrovly.org

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты