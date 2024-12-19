Мир кровли, торгово-производственная компания

город: Иваново

Район: Иваново городской округ

Адрес: улица Рабфаковская, 37

Индекс: 153003.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒920‒358‒17‒18

Сайт: http://ivanovo.mirkrovly.org

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Локальные очистные сооружения, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду