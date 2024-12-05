Мир кровли, торгово-производственная компания

город: Пенза

Район: Пенза городской округ

Адрес: Измайлова, 28д

Индекс: 440023.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒091‒98‒46

Сайт: http://penza.mirkrovly.org

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной (зимний период: пн-пт 9:00-18:00)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду