Мир кровли, торгово-производственная компания
город: Пенза
Район: Пенза городской округ
Адрес: Измайлова, 28д
Индекс: 440023.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒091‒98‒46
Сайт: http://penza.mirkrovly.org
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной (зимний период: пн-пт 9:00-18:00)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду