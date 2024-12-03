Мир немецкого клинкера, компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Бородинская улица, 20Б
Индекс: 690049.0
Телефон: +7 (423) 273‒22‒78
Мобильный Телефон: +7‒914‒703‒22‒78
Сайт: http://klinker25.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду