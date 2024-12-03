Мир немецкого клинкера, компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Бородинская улица, 20Б

Индекс: 690049.0

Телефон: +7 (423) 273‒22‒78

Мобильный Телефон: +7‒914‒703‒22‒78

Сайт: http://klinker25.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду