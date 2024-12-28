Мир ремонта, строительный магазин

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Лимоновая улица, 29

Индекс: 400021.0

Телефон: +7 (8442) 31‒90‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://praktik24.ru

вид деятельности: Бензоинструмент, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Оборудование для очистки воды, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Семена / Посадочный материал, Системы отопления /

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду