Мир ремонта, строительный магазин
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Лимоновая улица, 29
Индекс: 400021.0
Телефон: +7 (8442) 31‒90‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://praktik24.ru
вид деятельности: Бензоинструмент, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Оборудование для очистки воды, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Семена / Посадочный материал, Системы отопления /
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду