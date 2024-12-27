Мир стройки, производственная-коммерческая фирма
город: с. Булгаково
Район: Уфимский район
Адрес: Свободы, 1в
Индекс: 450501.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Насосное оборудование, Облицовочный камень, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Светотехника, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Стекломагнезитовые листы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Чёрный металлопрокат, Электрои
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт