Мир стройки, торгово-монтажная компания

город: Липецк

Район: Липецк городской округ

Адрес: Товарный проезд, вл9

Индекс: 398032.0

Телефон: +7 (4742) 71‒72‒11

Мобильный Телефон: +7‒904‒296‒00‒92

Сайт: http://www.xn--80ajmeiggbneklb.xn--p1ai

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Облицовочный камень, Оргстекло / Поликарбонат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Ремонт / отделка помещений, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты