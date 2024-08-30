Мировой рекорд установила престарелая американка

Мировой рекорд установила престарелая американка

Мировой рекорд установила престарелая американка

28 августа 80-летняя Энни Джудис установила мировой рекорд, став самым пожилым человеком, простоявшим в планке более трех минут, сообщает Zakon.kz.

По данным Книги рекордов Гиннесса, женщина продержалась 4,03 минуты. Все это время рекордсменка подбадривала себя воспоминаниями о покойном муже, с которым ранее тренировалась.

Мировой рекорд установила престарелая американка

Джудис призналась, что всегда соревновалась с супругом. Тогда она держала планку по семь минут, а он выдерживал шесть.

«Казалось, что время бежит довольно быстро. Я могла бы продержаться пять минут, но я немного расчувствовалась, потому что думала о своем муже и сдалась», – рассказала Энни Джудис.

Мировой рекорд установила престарелая американка

Этот спортивный рекорд уже не первый для американки. Когда ей было 75 лет, она стала самой возрастной прыгуньей на скакалке. Джудис до сих пор тренируется. В этом году она приняла участие в Открытом чемпионате Южной Калифорнии по прыжкам на скакалке. Женщина занимается с фитнес-тренером и ведет блог о тренировках. Ее блог насчитывает свыше 67 тыс. подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

А 26 августа жительница Великобритании Манетт Бейли отметила свой 102-й день рождения, прыгнув с парашютом.

youcanchoose

Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья

Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья

В Новой Зеландии умер король маори

В Новой Зеландии умер король маори

Экс-президент Франции назвал Илона Маска дьяволом

Экс-президент Франции назвал Илона Маска дьяволом

Качество воздуха в Центральной Азии заметно ухудшилось за 170 лет – исследование

Качество воздуха в Центральной Азии заметно ухудшилось за 170 лет – исследование

Макрон прокомментировал французское гражданство Дурова

Макрон прокомментировал французское гражданство Дурова

Wula Nailsoul Rubber Camouflage Base Каучуковая камуфлирующая база для гель-лака | 1 натуральный

Wula Nailsoul Rubber Camouflage Base Каучуковая камуфлирующая база для гель-лака | 1 натуральный

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.