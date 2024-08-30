Мировой рекорд установила престарелая американка

28 августа 80-летняя Энни Джудис установила мировой рекорд, став самым пожилым человеком, простоявшим в планке более трех минут, сообщает Zakon.kz.

По данным Книги рекордов Гиннесса, женщина продержалась 4,03 минуты. Все это время рекордсменка подбадривала себя воспоминаниями о покойном муже, с которым ранее тренировалась.

Джудис призналась, что всегда соревновалась с супругом. Тогда она держала планку по семь минут, а он выдерживал шесть.

«Казалось, что время бежит довольно быстро. Я могла бы продержаться пять минут, но я немного расчувствовалась, потому что думала о своем муже и сдалась», – рассказала Энни Джудис.

Этот спортивный рекорд уже не первый для американки. Когда ей было 75 лет, она стала самой возрастной прыгуньей на скакалке. Джудис до сих пор тренируется. В этом году она приняла участие в Открытом чемпионате Южной Калифорнии по прыжкам на скакалке. Женщина занимается с фитнес-тренером и ведет блог о тренировках. Ее блог насчитывает свыше 67 тыс. подписчиков.

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А 26 августа жительница Великобритании Манетт Бейли отметила свой 102-й день рождения, прыгнув с парашютом.