Мировые работодатели пожаловались на зумеров
Руководители различных компаний не довольны отношением к работе представителей поколения Z, сообщает Zakon.kz.
Опрос среди 996 руководителей различных компаний провел онлайн-журнал Intelligent.com. Так, большинство из них сошлись во мнении, что молодые сотрудники, родившиеся между 1996 и 2010 годами:
- плохо адаптируются к корпоративной культуре;
- склонны к обидам;
- обладают низкой мотивацией;
- не готовы справляться с рабочими обязанностями;
- не имеют ключевых навыков;
- отказываются от коммуникаций;
- не развивают самодисциплину;
- опаздывают на работу;
- не соблюдают дедлайны.
Все эти факторы создают дополнительные трудности для компаний, так как неопытные сотрудники требуют больших ресурсов для адаптации и обучения базовым навыкам профессионального поведения. Также они называют из «снежинками», так как, по их мнению, они недостаточно стойки к стрессу и давлению на работе.
Согласно опросу, 75% руководителей недовольны недавними выпускниками колледжей, а 60% из них уже уволили некоторых молодых сотрудников.
«Молодым людям трудно выразить свои мысли, они неуверенно ведут себя в профессиональных ситуациях и часто демонстрируют недостаток харизмы», – отмечают некоторые эксперты и предприниматели.
На фоне сложившейся ситуации становится актуальным вопрос о будущих работниках.
«Миллениалы не вечны», – иронизируют комментаторы.
А 14 сентября, независимо от возраста, 33 тыс. работников Boeing вышли на массовую забастовку.