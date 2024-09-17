Мировые работодатели пожаловались на зумеров

Мировые работодатели пожаловались на зумеров

Мировые работодатели пожаловались на зумеров

Руководители различных компаний не довольны отношением к работе представителей поколения Z, сообщает Zakon.kz.

Опрос среди 996 руководителей различных компаний провел онлайн-журнал Intelligent.com. Так, большинство из них сошлись во мнении, что молодые сотрудники, родившиеся между 1996 и 2010 годами:

  • плохо адаптируются к корпоративной культуре;
  • склонны к обидам;
  • обладают низкой мотивацией;
  • не готовы справляться с рабочими обязанностями;
  • не имеют ключевых навыков;
  • отказываются от коммуникаций;
  • не развивают самодисциплину;
  • опаздывают на работу;
  • не соблюдают дедлайны.

Все эти факторы создают дополнительные трудности для компаний, так как неопытные сотрудники требуют больших ресурсов для адаптации и обучения базовым навыкам профессионального поведения. Также они называют из «снежинками», так как, по их мнению, они недостаточно стойки к стрессу и давлению на работе.

Согласно опросу, 75% руководителей недовольны недавними выпускниками колледжей, а 60% из них уже уволили некоторых молодых сотрудников.

«Молодым людям трудно выразить свои мысли, они неуверенно ведут себя в профессиональных ситуациях и часто демонстрируют недостаток харизмы», – отмечают некоторые эксперты и предприниматели.

На фоне сложившейся ситуации становится актуальным вопрос о будущих работниках.

«Миллениалы не вечны», – иронизируют комментаторы.

А 14 сентября, независимо от возраста, 33 тыс. работников Boeing вышли на массовую забастовку.

youcanchoose

Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

Кандидат в мэры Сан-Паулу ударил стулом своего оппонента

Илон Маск удалил пост об убийстве Камалы Харрис

Вооруженная мачете мигранты напали на трех взрослых и ребенка во Франции

Вооруженная мачете мигранты напали на трех взрослых и ребенка во Франции

Израиль предлагает создать в Ливане буферную зону безопасности

Израиль предлагает создать в Ливане буферную зону безопасности

Известного британского телеведущего осудили за создание непристойных фото детей

Известного британского телеведущего осудили за создание непристойных фото детей

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.