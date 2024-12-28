Мистер микс, магазин-склад строительных материалов

город: Новороссийск

Район: Новороссийск городской округ

Адрес: улица Золотая Рыбка, 1Б ст14

Индекс: 353960.0

Телефон: 8‒800‒770‒07‒76

Мобильный Телефон: +7‒964‒904‒25‒25

Сайт: http://mr-mix.ru

вид деятельности: Буровое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду