Мистер тех, магазин строительных и отделочных материалов

город: Волжский

Район: Волжский городской округ

Адрес: Пушкина, 35г/1

Индекс: 404130.0

Телефон: +7 (8443) 25‒99‒44

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://pmc34.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Замки / Скобяные изделия, Измерительный инструмент, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Средства защиты растений / Удобрения, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / кон

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду