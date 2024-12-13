МК СТРОЙ, торгово-монтажная компания

город: Полысаево

Район: Полысаевский городской округ

Адрес: Крупской, 13

Индекс: 652560.0

Телефон: +7 (38456) 4‒95‒95

Мобильный Телефон: +7‒913‒295‒23‒01

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кабель / Провод, Кровельные материалы, Кровельные работы, Светотехника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк