МК СТРОЙ, торгово-монтажная компания
город: Полысаево
Район: Полысаевский городской округ
Адрес: Крупской, 13
Индекс: 652560.0
Телефон: +7 (38456) 4‒95‒95
Мобильный Телефон: +7‒913‒295‒23‒01
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кабель / Провод, Кровельные материалы, Кровельные работы, Светотехника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк