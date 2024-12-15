МК стройбаза, оптово-розничный магазин

город: Курган

Район: Курган городской округ

Адрес: проспект Конституции, 27а/1

Индекс: 640008.0

Телефон: +7 (3522) 44‒52‒96

Мобильный Телефон: +7‒912‒835‒75‒87

Сайт: http://mk45.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 16:30, Вт: с 08:30 до 16:30, Ср: с 08:30 до 16:30, Чт: с 08:30 до 16:30, Пт: с 08:30 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк