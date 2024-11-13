Многие люди на Бродвее знали: раскрыта причина развода Хью Джекмана после 27 лет брака

Многие люди на Бродвее знали: раскрыта причина развода Хью Джекмана после 27 лет брака

Американский актер Хью Джекман встречался с Саттон Фостер до развода с женой Деборрой-Ли Фернесс, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию US Weekly рассказал инсайдер.

«Отношения Саттон и Хью стали причиной развода Хью и Деб. Многие люди на Бродвее знали об этом, и мы держали это в тайне, потому что они оба были такими милыми и замечательными людьми. Все уважали их личную жизнь», – заявил источник.

16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», – сообщил источник.

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей – сына Оскара и дочь Аву Элиот.

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