Многодетный мужчина в Турции застрелил свою семью и себя из-за бедности

В городе Газиантепе Ахмет Демир застрелил сначала жену и четверых детей, а потом покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Milliyet, глава семейства длительное время испытывал психологические проблемы из-за экономического кризиса. Инцидент произошел 12 октября.

Сообщается, что многодетной женщине было 30 лет. Также в состав семьи входили три девочки и мальчик. Старший ребенок умер в 11-летнем возрасте. Младшему было пять лет.

Пока в одной семье безрассудно лишили жизни нескольких человек, в другой турецкой семье – предложили вознаграждение в 1750 долларов за пропавшего кота.