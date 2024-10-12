Многодетный мужчина в Турции застрелил свою семью и себя из-за бедности

Многодетный мужчина в Турции застрелил свою семью и себя из-за бедности

Многодетный мужчина в Турции застрелил свою семью и себя из-за бедности

В городе Газиантепе Ахмет Демир застрелил сначала жену и четверых детей, а потом покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Milliyet, глава семейства длительное время испытывал психологические проблемы из-за экономического кризиса. Инцидент произошел 12 октября.

Многодетный мужчина в Турции застрелил свою семью и себя из-за бедности

Сообщается, что многодетной женщине было 30 лет. Также в состав семьи входили три девочки и мальчик. Старший ребенок умер в 11-летнем возрасте. Младшему было пять лет.

Пока в одной семье безрассудно лишили жизни нескольких человек, в другой турецкой семье – предложили вознаграждение в 1750 долларов за пропавшего кота.

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