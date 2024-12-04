МногоСтрой, строительный магазин

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Авиационная улица, 15 дом

Индекс: 354340.0

Телефон: 8‒800‒600‒14‒34

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/d8ult8x1LY

вид деятельности: Бензиновое / дизельное оборудование, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кондиционеры, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Облицовочный камень, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пластиковая тара, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы водоотведения, Си

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты