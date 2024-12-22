Modern Panel, монтажная компания
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒103‒45‒91
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Художественные товары
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк