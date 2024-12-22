Modern Panel, монтажная компания

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒103‒45‒91

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Художественные товары

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк