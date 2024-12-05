Модуль, производственно-строительная фирма

город: Якутск

Район: Якутск городской округ

Адрес: улица 50 лет Советской Армии, 53/1 к1

Индекс: 677004.0

Телефон: +7 (4112) 24‒23‒24

Мобильный Телефон: +7‒924‒765‒23‒24

Сайт: nan

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Каркасно-тентовые конструкции, Контейнеры для грузоперевозок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк