Модуль, производственно-строительная фирма
город: Якутск
Район: Якутск городской округ
Адрес: улица 50 лет Советской Армии, 53/1 к1
Индекс: 677004.0
Телефон: +7 (4112) 24‒23‒24
Мобильный Телефон: +7‒924‒765‒23‒24
Сайт: nan
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Каркасно-тентовые конструкции, Контейнеры для грузоперевозок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк