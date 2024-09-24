Могилу Александра Маслякова разрушили на Новодевичьем кладбище

Семья телеведущего Александра Маслякова подала заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, где парень разрушил могилу телеведущего, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители КВН через Telegram.

«Охранники задержали нарушителя и вывели его с кладбища, ожидая передачи полиции. Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», – говорится в сообщении.

Российские СМИ пишут, что сотрудники полиции задержали и доставили в отделение 19-летнего парня, который и разгромил могилу Маслякова. Отмечается, что перед тем, как вырвать надгробный крест, разбросать цветы и фотографии, молодой человек заявил, что ведущий КВН «недостоин там лежать». Не исключено, что вандал совершил нападение на могилу под воздействием наркотиков, утверждает издание.

8 сентября 2024 года представители Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) заявили, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Бывший кавээнщик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой. А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили руководителя КВН за все сделанное для клуба. Также с Масляковым попрощались казахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов.