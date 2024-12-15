Монарх Сибирь, склад
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: станция Горка, ст206/1
Индекс: 664040.0
Телефон: +7 (3952) 48‒55‒77
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.monarch-club.com
вид деятельности: Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ковры, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Резиновые покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк