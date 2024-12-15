Монарх Сибирь, склад

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: станция Горка, ст206/1

Индекс: 664040.0

Телефон: +7 (3952) 48‒55‒77

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.monarch-club.com

вид деятельности: Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ковры, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Резиновые покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк