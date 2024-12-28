Монолит СК, производственная компания

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Краснодонская, 71

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒905‒95‒39

Сайт: nan

вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк