Монолит СК, производственная компания
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: Краснодонская, 71
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒905‒95‒39
Сайт: nan
вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк