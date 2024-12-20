Монтажник Qmixpro, магазин

город: Светлый

Район: Светловский городской округ

Адрес: улица Гагарина, 4 к1

Индекс: 238340.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒250‒38‒00

Сайт: http://vk.link/montazhnik39

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Входные двери, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Насосное оборудование, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Сварочное оборудование,

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду