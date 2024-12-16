Морозовские дачи, строительный центр
город: с. Курганово
Район: Полевской городской округ
Адрес: улица Морозова, 20
Индекс: 623376.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒209‒32‒75
Сайт: nan
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Продажа земельных участков / малоэтажных домов, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду