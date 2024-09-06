Мощнейший за последние десять лет тайфун обрушился на «китайские Гавайи»

Мощнейший за последние десять лет тайфун обрушился на «китайские Гавайи»

Мощнейший за последние десять лет тайфун обрушился на "китайские Гавайи"

Один из самых сильных тайфунов за последние десять лет обрушился на китайский туристический остров Хайнань, сообщает Zakon.kz.

Максимальная постоянная скорость ветра тайфуна Яги составляет 230 километров в час. Он эквивалентен урагану 4-й категории – второму по мощности тропическому циклону в мире 2024 года на данный момент, уступающему только атлантическому урагану Берилл, который имел 5-ю категорию, пишет CNN.

Ожидается, что значительный ущерб от ветра – поврежденные деревья, здания и линии электропередач – а также наводнения и чрезвычайно высокие волны вдоль побережья обрушатся на Хайнань и южную провинцию Гуандун. Шторм, по прогнозам, сохранит силу и обрушится на север Вьетнама в субботу, 7 сентября, вечером.

Приближающийся тайфун уже парализовал города по всему Хайнаню: школы, предприятия, рестораны и пляжи закрыты, а общественный транспорт, включая поезда и авиарейсы, остановлен. Некоторые города в соседних провинциях Гуандун и Гуанси приняли аналогичные меры.

По сообщениям государственных СМИ, более 400 000 жителей Хайнаня, включая рыбаков и строителей, были эвакуированы в безопасные места, а свыше 34 000 рыболовных судов вернулись в порт, чтобы укрыться от тайфуна.

Хайнань часто называют «китайскими Гавайями» из-за песчаных пляжей, хорошего серфинга, пятизвездочных курортов и беспошлинной торговли класса люкс. Но сейчас там не самый пик туристического сезона.

Яги считается самым сильным тайфуном, обрушившимся на остров, после Раммасуна в 2014 году. Тот супертайфун унес жизни по меньшей мере 62 человек в провинциях Хайнань, Гуандун, Гуанси и Юньнань, нанеся прямой экономический ущерб на сумму более 5,3 млрд долларов.

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