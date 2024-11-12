Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле

Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе Muscar в венесуэльском штате Монагас, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Lapatilla, над заводом видно большое зарево. Населению рекомендовано не приближаться к заводскому комплексу. Движение на дорогах в этом районе ограничено.

По предварительным данным, три человека получили ранения и доставлены в госпиталь государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

В социальных сетях люди винят в инциденте руководство компании, отсутствие своевременного обслуживания оборудования и высокий уровень коррупции.