Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле

Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле

Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе Muscar в венесуэльском штате Монагас, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Lapatilla, над заводом видно большое зарево. Населению рекомендовано не приближаться к заводскому комплексу. Движение на дорогах в этом районе ограничено.

По предварительным данным, три человека получили ранения и доставлены в госпиталь государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

В социальных сетях люди винят в инциденте руководство компании, отсутствие своевременного обслуживания оборудования и высокий уровень коррупции.

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