Мощный взрыв в центре Грозного унес жизни четырех человек

Мощный взрыв в центре Грозного унес жизни четырех человек

Мощный взрыв в центре Грозного унес жизни четырех человек

12 октября в результате взрыва на автозаправочной станции в центре Грозного (столица Чеченской Республики, РФ) погибли четыре человека, среди которых двое детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС. После взрыва возник пожар, который удалось ликвидировать. В данный момент ведутся работы по проливке и разбору конструкций.

На месте происшествия задействованы семь единиц пожарной техники и 35 сотрудников МЧС. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, в результате ЧП пять человек пострадали. 

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