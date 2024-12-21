Мосфибрострой, производственно-монтажная компания стеклофибробетона

город: Москва

Район: nan

Адрес: Малая Семёновская улица, 30 ст6

Индекс: 107023.0

Телефон: +7 (499) 394‒59‒39

Мобильный Телефон: +7‒925‒641‒52‒72

Сайт: http://www.fibrobeton.business

вид деятельности: Бетон / Раствор, Декоративные отделочные элементы и материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк