Мособлтротуар, производственно-сервисная компания

город: д. Пирогово

Район: Мытищи городской округ

Адрес: Центральная улица, 2Б

Индекс: 141033.0

Телефон: +7 (499) 113‒65‒62

Мобильный Телефон: +7‒909‒688‒88‒91

Сайт: http://www.mosobltrotuar.ru

вид деятельности: Аренда спецтехники, Благоустройство улиц, Вторичные строительные материалы, Железобетонные изделия, Ландшафтная архитектура, Материалы для дорожного строительства, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Ремонт / укладка напольных покрытий, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство / ремонт дорог, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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