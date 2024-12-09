Мособлтротуар, производственно-сервисная компания
город: д. Пирогово
Район: Мытищи городской округ
Адрес: Центральная улица, 2Б
Индекс: 141033.0
Телефон: +7 (499) 113‒65‒62
Мобильный Телефон: +7‒909‒688‒88‒91
Сайт: http://www.mosobltrotuar.ru
вид деятельности: Аренда спецтехники, Благоустройство улиц, Вторичные строительные материалы, Железобетонные изделия, Ландшафтная архитектура, Материалы для дорожного строительства, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Ремонт / укладка напольных покрытий, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство / ремонт дорог, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк