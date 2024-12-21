Мостовой, металлобаза
город: Миасс
Район: Миасский городской округ
Адрес: Мостовой переулок, 4
Индекс: 456323.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒912‒301‒98‒06
Сайт: http://70000001019802357.2gis.biz
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк