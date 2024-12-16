Мой Дом, магазин
город: Ставрополь
Район: Ставрополь городской округ
Адрес: Промышленная 3-я, 3
Индекс: 355035.0
Телефон: +7 (8652) 22‒31‒81
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--80aagvkefxachkkld1o.xn--p1ai
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Сантехника / Санфаянс, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты