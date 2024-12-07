МПК-Витраж, многопрофильная компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Бетонная, 14
Индекс: 630024.0
Телефон: +7 (383) 249‒80‒44
Мобильный Телефон: +7‒961‒872‒09‒33
Сайт: http://mpk-vitrazh.ru
вид деятельности: Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк