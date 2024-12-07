МПК-Витраж, многопрофильная компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Бетонная, 14

Индекс: 630024.0

Телефон: +7 (383) 249‒80‒44

Мобильный Телефон: +7‒961‒872‒09‒33

Сайт: http://mpk-vitrazh.ru

вид деятельности: Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк