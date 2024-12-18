Mr. Prof, магазин отделочных и строительных материалов

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: проспект Кулакова, 10е

Индекс: 355035.0

Телефон: +7 (8652) 22‒50‒39

Мобильный Телефон: +7‒928‒825‒65‒44

Сайт: http://stavropol.misterprof.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Продажа / установка тёплых полов, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду