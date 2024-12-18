Mr. Prof, магазин отделочных и строительных материалов
город: Ставрополь
Район: Ставрополь городской округ
Адрес: проспект Кулакова, 10е
Индекс: 355035.0
Телефон: +7 (8652) 22‒50‒39
Мобильный Телефон: +7‒928‒825‒65‒44
Сайт: http://stavropol.misterprof.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Продажа / установка тёплых полов, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду