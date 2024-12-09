MS-Кровля, торговая компания

город: д. Михалково

Район: Красногорск городской округ

Адрес: Новорижское шоссе 26 километр, ст13

Индекс: 143420.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒925‒517‒29‒85

Сайт: http://mskrov.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты