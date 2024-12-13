Мсв, оптовая компания по продаже металлопроката и строительных материалов
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: Северное шоссе, 7в/2
Индекс: 660118.0
Телефон: +7 (391) 206‒96‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ooomsv.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк