Мсв, оптовая компания по продаже металлопроката и строительных материалов

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Северное шоссе, 7в/2

Индекс: 660118.0

Телефон: +7 (391) 206‒96‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ooomsv.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк