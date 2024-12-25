МСВ, оптовая компания по продаже металлопроката и строительных материалов

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Производственная, 26

Индекс: 654005.0

Телефон: +7 (3843) 99‒11‒33

Мобильный Телефон: +7‒913‒070‒63‒97

Сайт: http://ooomsv.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Металлообработка, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк