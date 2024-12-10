Мто-60, официальный дилер Grand Line
город: Псков
Район: Псков городской округ
Адрес: Октябрьский проспект, 56в
Индекс: 180004.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒911‒364‒44‒42
Сайт: http://mto60.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк