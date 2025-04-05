Мультивселенная — что мы знаем о новой игре Multiversus
Разносторонний игровой мир
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Новые персонажи и игровой процесс Multiversus
- Один из самых ожидаемых новых персонажей — загадочный маг с темными силами, способный вызывать мощные заклинания без видимых знаков усталости.
- Другой новый персонаж представляет собой киборга с уникальными возможностями и высокотехнологичным вооружением, способным нейтрализовать любого противника в считанные секунды.
В игровом процессе также ожидаются изменения, связанные с балансом персонажей, новыми игровыми режимами и улучшенным мультиплеером, который позволит игрокам еще более полно насладиться игровым процессом и соревнованиями с другими игроками.
Актуальные анонсы и дополнения от разработчиков
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- Дополнение №1: Специальные задания и бонусы уже на подходе! Готовьтесь к увлекательным испытаниям и наградам, которые принесут в игру еще больше разнообразия.
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Слухи и утечки информации о Multiversus
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|Возможные новые персонажи
|Изменения в геймплее
|Тайные уровни и сценарии
|Раскрытие сюжетных линий
|Подробности о балансе
|Утечки концепт-артов
|Слухи об онлайн-режиме
|Предполагаемые анонсы
|Инсайдерская информация
Что известно о предстоящих обновлениях игры
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Анализ и обзор последних сведений о мире Multiversus
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