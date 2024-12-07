Муравей, компания по продаже строительных и отделочных материалов

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Производственная, 2

Индекс: 350080.0

Телефон: +7 (861) 260‒91‒73

Мобильный Телефон: +7‒989‒800‒19‒66

Сайт: http://commerce.tdmuravey.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк