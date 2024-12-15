Муравейник, магазин строительных материалов

город: Нижневартовск

Район: Нижневартовск городской округ

Адрес: улица 2П-2, 39 ст1

Индекс: 628600.0

Телефон: +7 (3466) 31‒02‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Садово-огородный ин

Время работы: Пн: с 09:00 до 15:00, Вт: с 09:00 до 15:00, Ср: с 09:00 до 15:00, Чт: с 09:00 до 15:00, Пт: с 09:00 до 15:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк