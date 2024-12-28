Муравейник, магазин

город: Новошахтинск

Район: Новошахтинск городской округ

Адрес: Базарная улица, 24е/2

Индекс: nan

Телефон: +7 (86369) 2‒14‒38

Мобильный Телефон: +7‒928‒607‒05‒22

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:45, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду