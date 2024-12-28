Муравейник, магазин
город: Новошахтинск
Район: Новошахтинск городской округ
Адрес: Базарная улица, 24е/2
Индекс: nan
Телефон: +7 (86369) 2‒14‒38
Мобильный Телефон: +7‒928‒607‒05‒22
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:45, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду