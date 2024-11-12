Мужчина объявил себя Иисусом Христом и забил до смерти монаха в Испании

9 ноября в монастыре Санто-Эспириту-дель-Монте в Хилете, в 35 минутах езды к северу от Валенсии, мужчина ворвался в испанский монастырь с криком: «Я – Иисус Христос!» и напал на монахов, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, неизвестный перепрыгнул через ограждение и набросился на жителей обители.

Как уточняется, в результате 76-летний монах получил тяжелые травмы головы. Его доставили в больницу, но спасти не удалось. Еще семеро священнослужителей были ранены после того, как нападавший по очереди зашел к ним в комнаты. Троим из них потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что спастись от нападения удалось только двум монахам, которые случайно оказались на улице во фруктовом саду.