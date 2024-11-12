Мужчина объявил себя Иисусом Христом и забил до смерти монаха в Испании
9 ноября в монастыре Санто-Эспириту-дель-Монте в Хилете, в 35 минутах езды к северу от Валенсии, мужчина ворвался в испанский монастырь с криком: «Я – Иисус Христос!» и напал на монахов, сообщает Zakon.kz.
По информации New York Post, неизвестный перепрыгнул через ограждение и набросился на жителей обители.
Как уточняется, в результате 76-летний монах получил тяжелые травмы головы. Его доставили в больницу, но спасти не удалось. Еще семеро священнослужителей были ранены после того, как нападавший по очереди зашел к ним в комнаты. Троим из них потребовалась медицинская помощь.
Отмечается, что спастись от нападения удалось только двум монахам, которые случайно оказались на улице во фруктовом саду.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación al ataque contra los religiosos del convento de Santo Espíritu del Monte, en Gilet (Valencia)El agresor saltó la valla del recinto y se coló en las habitaciones, donde golpeó a los religiosos con varios objetos pic.twitter.com/UsQv0YPUAt
— Noticias CMM (@CMM_noticias) November 10, 2024