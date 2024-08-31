Мужчина похудел на 106 килограммов, чтобы спасти сестру

Мужчина похудел на 106 килограммов, чтобы спасти сестру

Мужчина похудел на 106 килограммов, чтобы спасти сестру

Житель Великобритании сбросил 106 килограммов, чтобы стать донором почки для больной сестры, сообщает Zakon.kz.

Трогательную историю опубликовали в News York Post:

«24-летний Мэттью Флэнаган заставил себя похудеть после того, как узнал, что его сестре Эмме требуется пересадка почки. Врачи заявили мужчине, что его примут в донорскую программу, если он сбросит вес. Иначе операция по пересадке будет слишком опасна для него».

Мужчина признался, что набрал вес из-за неправильных пищевых привычек. По его словам, за один год он потратил восемь тысяч долларов на доставку еды. Похудеть ему помогла специальная группа. Там он не только получил поддержку, но и встретил девушку, с которой стал встречаться.

Спустя несколько лет после начала похудения его все-таки приняли в программу для доноров.

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