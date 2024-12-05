Мужчина получил тяжелые ранения, защищая жену от нападения белого медведя

Мужчина получил тяжелые ранения, защищая жену от нападения белого медведя

Мужчина получил тяжелые ранения, защищая жену от нападения белого медведя

Утром 3 декабря в Канаде мужчина получил серьезные травмы после нападения белого медведя. Инцидент произошел в Форт-Северн – небольшом сообществе на севере Онтарио, недалеко от Гудзонова залива, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, пара вышла на улицу в 5 утра, чтобы найти своих собак. Они столкнулись с медведем на подъездной дорожке, зверь бросился на женщину.

«Мужчина запрыгнул на белого медведя, чтобы защитить свою жену от растерзания. Сейчас он восстанавливается после серьезных травм руки и ноги», – говорится в заявлении, опубликованном местной полицейской службой.

Став свидетелем нападения, сосед этой пары канадцев несколько раз выстрелил в медведя из ружья, животное убежало в лес. Позже полиция подтвердила, что медведь скончался от полученных ранений.

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