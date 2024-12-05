Мужчина получил тяжелые ранения, защищая жену от нападения белого медведя

Утром 3 декабря в Канаде мужчина получил серьезные травмы после нападения белого медведя. Инцидент произошел в Форт-Северн – небольшом сообществе на севере Онтарио, недалеко от Гудзонова залива, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, пара вышла на улицу в 5 утра, чтобы найти своих собак. Они столкнулись с медведем на подъездной дорожке, зверь бросился на женщину.

«Мужчина запрыгнул на белого медведя, чтобы защитить свою жену от растерзания. Сейчас он восстанавливается после серьезных травм руки и ноги», – говорится в заявлении, опубликованном местной полицейской службой.

Став свидетелем нападения, сосед этой пары канадцев несколько раз выстрелил в медведя из ружья, животное убежало в лес. Позже полиция подтвердила, что медведь скончался от полученных ранений.