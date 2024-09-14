Мужчина задушил и измельчил в блендере финалистку конкурса «Мисс Швейцария – 2007»

Мужчина задушил и измельчил в блендере финалистку конкурса "Мисс Швейцария – 2007"

В Швейцарии жестоко убили 38-летнюю финалистку конкурса красоты Кристину Йоксимович, сообщает Zakon.kz.

О трагической судьбе Кристины стало известно после того, как в феврале возле города Базеля нашли ее останки. Вскоре полиция вышла на 41-летнего Томаса, который стал главным подозреваемым по делу. Об этом пишет New York Post.

Женщина проживала с мужем и двумя дочерями. Из-за психических отклонений и патологической ревности Томас задушил супругу. Чтобы уйти от ответственности он расчленил труп на мелкие кусочки, а некоторые части даже измельчил в блендере, чтобы потом растворить в химикатах.

Мужчина задушил и измельчил в блендере финалистку конкурса "Мисс Швейцария – 2007"

Полиции мужчина заявил, что оборонялся, поскольку жена набросилась на него с ножом, однако экспертиза опровергла эту версию. В суде Томаса описали как хладнокровного человека, неспособного к эмпатии.

А японка Хирасе Айри потратила 140 тыс. долларов на пластические операции, чтобы полностью изменить свою внешность и «начать новую жизнь».

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