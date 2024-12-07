Мв трейд, офис продаж

город: Мытищи

Район: Мытищи городской округ

Адрес: Силикатная улица, 36

Индекс: 141013.0

Телефон: +7 (495) 215‒03‒44

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mvtrade.ru

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду