МВД России обратилось к выходцам из Центральной Азии из-за возможных терактов

Министерство внутренних дел России обратилось к работающим в федерации выходцам из стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал глава кыргызской диаспоры в РФ Кубанычбек Осмонбеков. По его словам, именно трудовые мигранты из стран ЦА занимаются извозом людей и доставкой посылок, пишет 24.kg.

Кубанычбек Осмонбеков призвал соотечественников, работающих в этих сферах, быть бдительными. Он подчеркнул, что террористы могут использовать курьеров для доставки взрывчатки в места массового скопления людей.

«Просим всех кыргызстанцев, работающих в России, особенно таксистов и курьеров, быть внимательными к клиентам и заказам. Обращайте внимание на содержимое посылок, маршруты доставки и любую подозрительную активность. В МВД предупредили, что террористы могут взорвать устройство вместе с курьером по приезде на место», – заявил глава диаспоры.

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Кубанычбек Осмонбеков также показал текст обращения от МВД РФ.

«Министерством внутренних дел Российской Федерации проверяется информация о намерениях международных террористических организаций совершить диверсионно-террористические акты на объектах транспорта Московского региона.

Для доставки взрывчатых веществ на место совершения теракта планируется использовать работников курьерской службы с последующей ликвидацией (убийством) курьера. В целях создания напряженности между Российской Федерацией и союзными государствами планируется использовать курьера – выходца из Центрально-Азиатского региона.

Для обеспечения личной безопасности и предотвращения преступления с возможными массовыми жертвами работникам курьерских служб и сервисов доставки следует исключить получение грузов (заказов) от посторонних лиц. С особым вниманием изучать заказы, адресованные к доставке на станции метрополитена, вокзалы, аэропорты и в другие места массового скопления людей. При обнаружении подозрительных грузов или попыток передачи заказов посторонними лицами немедленно сообщать в полицию».

Стоит отметить, что на официальных страницах МВД РФ данного обращения нет.

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